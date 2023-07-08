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НовостиПроисшествия8 июля 2023 10:04

В реке Селижаровка Осташковского округа обнаружено тело мужчины

Погибший пользовался моторной лодкой
Олег ХАДАЕВ
Фото СУ СК РФ по Тверской области с места происшествия.

Фото СУ СК РФ по Тверской области с места происшествия.

В реке Селижаровка Осташковского округа Тверской области обнаружено тело мужчины.

По этому факту Осташковским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Тверской области проводится доследственная проверка.

На теле мужчины 1981 года рождения телесных повреждений не обнаружено. Тело было найдено в акватории реки Селижаровка близ деревни Нижние Котицы.

Мужчина пользовался моторной лодкой. Следователем изъяты лодочный мотор и документы на лодку. Назначены экспертизы.