Житель Старицы по пьянке пригрозил девушке, что зарежет её и попал под статью

Выпил - не бери нож в руки, коль не контролируешь себя. Фото: Олег ХАДАЕВ

В отдел полиции Старицы обратилась 24-летняя местная жительница. Она написала заявление, в котором указала, что её пьяный знакомы с ножом в руках пригрозил ей физической расправой. Девушка восприняла угрозы серьёзно и обратилась в полицию.

При беседе с участковым уполномоченным полиции мужчина ничего не отрицал.

В итоге дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

В суде дебошира могут лишить свободы на два года.