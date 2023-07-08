Видео об играх медвежат вызвало дискуссию о безопасности жителей Тверской области

Фрагмент игр медвежат с видео Центра спасения медвежат-сирот.

«Сонные игры меховых медвежьих человечков после сытного завтрака. Ермак, Тайга и Лайма - и спать очень хочется, и поиграть!

Пока счет в пользу «поиграть», но не так активно, как могло бы быть - сонливость стремительно нападает на медвежьих подростков с такими забавными выросшими лапами и вытянувшимися «клювами». А еще и комарихи досаждают своим назойливым жужжанием...»

Вот такой нейтральный пост милоты опубликован в паблике Центра спасения медвежат-сирот. Но комментарии под постом ушли в другое русло.

- Только не выпускайте потом медвежат в Тверской области. У нас их уже много настолько, что как на Камчатке живем, вечером в деревню страшна выйти, - написала одна из подписчиков.

- Эти медвежатки наши, тюменские, — отвечает ей другая подписчица.

- Только не уверена, что к вам их и отвезут. Объяснения нет, что в последние несколько лет не то, что в лес за грибами идти страшно, и в деревне не совсем комфортно, выходят к домам. Это сейчас «о ты бозе мой», а вырастают серьезные хищники, встретишься и не убежишь, — парирует первая подписчица.

Далее дискуссия стала острее, втянула в свою воронку ещё читателей и даже перешла на личности.

Но другая часть подписчиков продолжила умиляться играми медвежат.