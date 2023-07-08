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НовостиОбщество8 июля 2023 8:09

Тверская областная библиотека имени Горького научит делать оберег для укрепления семьи

В «Книжном шатре» покажут, как изготовить «Вепскую куклу»
Олег ХАДАЕВ
Афмша праздника. Фото: tverlib.ru

Афмша праздника. Фото: tverlib.ru

8 июля в День семьи, любви и верности сотрудники отдела литературы по искусству познакомят с историей праздника и проведут мастер-класс «Вепская кукла» по изготовлению оберега из ткани, отвечающего за крепость семьи и счастье в ней.

Всё это будет происходить в Городском саду в «Книжном шатре» библиотеки имени Горького.

Там же будет представлена выставка книг, нот и грампластинок «Ромашковый день». Для любителей чтения пройдёт акция «Книге – вторая жизнь».

Начнётся всё в 14 часов. Возрастной ценз 12+.