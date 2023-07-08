Желая заработать на продаже велосипеда, жительница Твери лишилась 20 000 рублей

Женщине продать велосипед не удалось. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

К полицейским УМВД России по Твери обратилась 39-летняя местная жительница. Она заявила о хищении у неё денег.

Женщина решила продать свой велосипед и разместила объявление об этом в интернете.

Спустя время ей пришло сообщение от неизвестного, который решил его купить.

Поскольку он, якобы, живёт не в Твери, а в соседней области, покупатель предложил оформить безопасную сделку. После этого женщина получила ссылку, перейдя по которой пострадавшая ввела реквизиты своей банковской карты.

Затем, естественно, со счёта тверичанки были списаны более 20 000 рублей. Следом покупатель перестал выходить на связь.