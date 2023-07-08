Педагог из Твери поборется за звание победителя Всероссийского конкурса «Первый учитель»

Финалист конкурса "Первый учитель" Анастасия Максимова. Фото: ГБОУ ДПО ТО Институт усовершенствования учителей

Учитель начальных классов и английского языка гимназии №12 Анастасия Максимова стала одной из 30 лучших участников конкурса, отобранных среди 15 000 претендентов. Информацию об этом обнародовал «Институт усовершенствования учителей»

«За 4 года работы Анастасия Максимова не участвовала ни в одном профессиональном конкурсе и, увидев в социальных сетях информацию о конкурсе «Первый учитель», решила, что время пришло», — сообщает паблик института.

Финал конкурса состоится в Москве с 29 сентября по 5 октября.

В рамках празднования Дня учителя и будет объявлено имя победителя.