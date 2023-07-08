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НовостиОбщество8 июля 2023 5:30

Губернатор Тверской области поздравил жителей с Днём семьи, любви и верности

Поздравление Игоря Рудени распространила пресс-службы областного Правительства
Олег ХАДАЕВ
8 июля в Твери отмечают День семьи, любви и верности.

8 июля в Твери отмечают День семьи, любви и верности.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

8 июля, в День семьи, любви и верности жителей Тверской области с праздником поздравил губернатор Игорь Руденя.

«Большие и дружные семьи – главное богатство Верхневолжья. В них крепнут традиции, обеспечивается преемственность многовековых духовно-нравственных ценностей нашего народа – это любовь к Родине, уважение к её истории, созидательный труд на благо своего края и страны, долг защиты Отечества. Ярким образцом самоотверженной любви и супружеской верности стали для нас святые благоверные князь Петр и княгиня Феврония Муромские, князь Михаил Тверской и княгиня Анна Кашинская», – говорится в распространённом пресс-службой регионального Правительства поздравлении от имени Игоря Рудени.

В честь праздника сегодня в Твери пройдут торжественные и развлекательные мероприятия.