В Тверской области пропал известный учёный Николай Каск

Николай Евгеньевич Каск. Фото из розыскной ориентировки.

Известный учёный, доктор физико-математических наук, 83-летний Николай Евгеньевич Каск пропал 6 июля в Пеновском районе, в окрестностях деревни Ширково. Он вышел из дома и больше его никто не видел.

Округа деревни Ширково — особо охраняемая территория. Там запрещены любые инженерно-технические работы, нет высотных зданий, кроме 45-метровой деревянной церкви Рождества Иоанна Предтечи, известной как Ширков погост. Поэтому нет искусственных ориентиров. Местность же сильно пересечённая. Без навыков ориентирования заблудиться легко, тем более вокруг протяжённые леса.

За свою первозданность деревню Ширково облюбовали многие известные люди страны.

Николай Евгеньевич Каск работал в МГУ имени М.В. Ломоносова, Научно-исследовательском институте ядерной физики имени Д.В. Скобельцына. Продолжает ли он там трудится сейчас — неизвестно.