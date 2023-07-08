За прошедшие стуки, по данным на 6:00 8 июля 2023 года, в Тверской области произошло девять пожаров

Последствия пожаров бывают жуткими. Фото: Алексей КОСОРУКОВ
По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, за прошедшие стуки, по данным на 6:00 8 июля 2023 года, в регионе произошло девять пожаров.
Горело:
- в Торжке на улице Мира;
- в Твери на улице Зинаиды Коноплянниковой и на улице 2-ой Краснознамённой;
- в Максатихе на улице Жукова;
- в Бежецке на улице Кашинской;
- в Лихославльском округе в деревне Ветчино;
- в Фировском районе в посёлке Труд.
Два раза пожарные выезжали тушить возгорание мусора.