За прошедшие стуки, по данным на 6:00 8 июля 2023 года, в Тверской области произошло девять пожаров

Последствия пожаров бывают жуткими. Фото: Алексей КОСОРУКОВ

По информации Главного управления МЧС России по Тверской области, за прошедшие стуки, по данным на 6:00 8 июля 2023 года, в регионе произошло девять пожаров.

Горело:

- в Торжке на улице Мира;

- в Твери на улице Зинаиды Коноплянниковой и на улице 2-ой Краснознамённой;

- в Максатихе на улице Жукова;

- в Бежецке на улице Кашинской;

- в Лихославльском округе в деревне Ветчино;

- в Фировском районе в посёлке Труд.

Два раза пожарные выезжали тушить возгорание мусора.