В Тверской области поисковики спасли из болота 84-летнего дедушку

Пожилого мужчину, который уже не мог двигаться, вынесли из воды. Фото: ВПСО Сова Тверь и Тверская область

4 июля Тверской волонтёрский поисково-спасательный отряд «Сова» откликнулся на заявку о 84-летнем дедушке Толе в Деревне Новое Торжокского района.

Пожилой человек весь день был в лесу с кнопочным телефоном, заблудился и смог связаться с дочерью, которая находилась в Санкт-Петербурге.

О спасении дедушки рассказали поисковики. Вывезти дедушку из леса, передав ему инструкции по телефону, не получилось: не хватило светового дня, да и телефон у него сел.

Дедушку искали «на отклик» всю ночь и весь следующий день. Поисковики прочёсывали болотистую местность, ведь по последней информации дедушка вышел к болоту и у него начали увязать ноги…

Вечером в рациях раздалось сообщение от одной из групп: «Найден! Жив! Требуется эвакуация!»

Состояние дедушки было тяжёлым, вспоминает координатор поиска Ольга Марио. Он лежал в воде и не мог двигаться, был дезориентирован и весь облеплен пиявками.

«Как это – выносить человека из болота, из открытой воды, где один неверный шаг влево или вправо и сразу пропал – они, наверное, уже не забудут никогда», – рассказывает про работу по эвакуации дедушки Толи Ольга Марио.

Сейчас жизни дедушки ничего не угрожает. Его поисками занимались подразделения ВПСО «Сова» Торжка, Твери, Вышнего Волочка, Старицы и несколько человек из отряда «ЛизаАлерт». Координатор поиска сердечно благодарит всех, кто помог спасти дедушку Толю и вернуть его домой, к супруге, с которой он счастливо прожил 60 лет.