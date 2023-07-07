Трое жителей Ржева обвиняются в совершении серии краж в Тверской области

Похищенное злоумышленники перевозили на машине Фото: УМВД России по Тверской области

Трое жителей Ржева обвиняются в совершении серии краж вТверской области.

В ходе предварительного следствия доказано, что 35-летний мужчина организовал группу и на территории Зубцовского и Ржевского муниципального округов совершил четыре кражи из частных домовладений и постройки. Его подельниками были 36-летний и 34-летний мужчины.

Злоумышленники похищали электро- и бензоинструменты, бытовую технику, дорогостоящие рыболовные принадлежности, велосипеды и другое имущество. Общий ущерб составил порядка 600 тысяч рублей.

Похищенное перевозили на автомобиле с подменными номерами и хранили в гараже. Большую часть имущества полицейские разыскали и вернули собственникам.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.