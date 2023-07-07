В Твери ограничат движение по четной стороне улицы Паши Савельевой

В Твери перекроют улицу Паши Савельевой
Фото: Алина НИЗАМОВА
В Твери движение и парковку всех видов транспорта, в том числе средств индивидуальной мобильности, ограничат с 7:00 утра 10 июля до 21:00 вечера 24 июля.
Движение перекроют по четной стороне улицы Паши Савельевой (на участке от улицы Хромова до 1-ого переулка Вагонников).
На участке будут проводиться коммунальные работы. Обеспечен проезд транспорта экстренных служб и жителей во дворы, выезд (въезд) из которых осуществляется на улицу Паши Савельевой.
Будьте внимательны. Ищите пути объезда.