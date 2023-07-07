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НовостиОбщество7 июля 2023 15:41

Более десяти миллионов писем было отправлено в Тверской области за прошлый год

И почти 924 тысяч посылок
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В 2022 году в Тверской области работало 871 отделение связи.

В 2022 году в Тверской области работало 871 отделение связи.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более четверти отделений связи нашей страны расположены в Центральном федеральном округе, и Тверская область занимает 3-е место в ЦФО по их количеству, сообщает Тверьстат.

Несмотря на то, что письма по большей части становятся электронными, посылки и обычные письма не потеряли актуальность, отмечают в ведомстве. Почти 924 тыс. посылок и более десяти миллионов писем было отправлено в нашем регионе за прошлый год.

По данным Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, в 2022 году в Тверской области работало 871 отделение связи и 1619 почтальонов. На одно почтовое отделение в среднем приходилось 1390 жителей.