За полгода в Тверской области выдали 4081 подарок для новорожденных

В Тверской области выдали 4081 подарок для новорожденных Фото: ПТО

За шесть месяцев 2023 года в Тверской области выдали 4081 подарок для новорожденных.

В подарок входят 70 предметов, необходимых для ухода за младенцем: постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие.

Получить подарочную коробку могут родители, усыновители, опекуны новорожденного, при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области, а с января 2023 года и филиалами МФЦ Тверской области.

Комплекты выдаются при регистрации.