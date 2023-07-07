За полгода в Тверской области выдали 4081 подарок для новорожденных

В Тверской области выдали 4081 подарок для новорожденных
Фото: ПТО
За шесть месяцев 2023 года в Тверской области выдали 4081 подарок для новорожденных.
В подарок входят 70 предметов, необходимых для ухода за младенцем: постельные принадлежности, одежда, средства гигиены и другие.
Получить подарочную коробку могут родители, усыновители, опекуны новорожденного, при условии регистрации его рождения органами ЗАГС Тверской области, а с января 2023 года и филиалами МФЦ Тверской области.
Комплекты выдаются при регистрации.