Суд обязал собственников убрать незаконные ограждения вдоль Иваньковского водохранилища в Тверской области

Суд обязал собственников убрать незаконные ограждения вдоль Иваньковского водохранилища Фото: Степан КАМЕНЕВ

В селе Свердлово Вахонинского сельского поселения Конаковского района собственники и арендаторы земельных участков, прилегающих к береговой полосе Иваньковского водохранилища, возвели незаконные ограждения и ограничили свободный доступ граждан к воде.

Нарушения были выявлены в ходе проверки Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой. Природоохранный прокурор обратился в суд.

Конаковский городской суд обязал ответчиков освободить берег водохранилища от незаконных ограждений.

Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранного прокурора.