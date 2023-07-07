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НовостиОбщество7 июля 2023 12:06

Суд обязал собственников убрать незаконные ограждения вдоль Иваньковского водохранилища в Тверской области

Нарушения выявила природоохранная прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Суд обязал собственников убрать незаконные ограждения вдоль Иваньковского водохранилища

Суд обязал собственников убрать незаконные ограждения вдоль Иваньковского водохранилища

Фото: Степан КАМЕНЕВ

В селе Свердлово Вахонинского сельского поселения Конаковского района собственники и арендаторы земельных участков, прилегающих к береговой полосе Иваньковского водохранилища, возвели незаконные ограждения и ограничили свободный доступ граждан к воде.

Нарушения были выявлены в ходе проверки Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой. Природоохранный прокурор обратился в суд.

Конаковский городской суд обязал ответчиков освободить берег водохранилища от незаконных ограждений.

Устранение нарушений закона находится на контроле природоохранного прокурора.