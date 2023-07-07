В Тверской области раньше срока отремонтировали участок дороги Сонково - Кой Фото: ПТО

В Тверской области на два месяца раньше намеченного срока выполнен ремонт участка дороги Сонково – Кой протяжённостью 9 км.

Ремонт участка начался по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2022 году. Завершить ремонт планировали в 2024 году. По поручению губернатора Игоря Рудени было выделено дополнительное финансирование.

Сейчас дорожные работы проведены на участке км 9+915 – км 18+925 – между деревнями Малая Хотенка и Перетерье. На объекте выполнили фрезерование, устроили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия. На мостах через реки Корожечна и Малява полностью заменен асфальт.

Обустроен съезд к Вепревской школе, укреплены обочины, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.