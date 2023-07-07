Губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям

Игорь Руденя провел заседание Межведомственной комиссии по земельным отношениям Фото: ПТО

7 июля губернатор Игорь Руденя провел заседание Межведомственная комиссия при правительстве Тверской области по земельным отношениям. Участники рассмотрели вопросы, связанные с обеспечением развития жилищного строительства, сфер рекреации, торговли и общественного питания на территории региона.

В частности, в Торжокском районе предполагается развитие охотхозяйства. В Калининском округе- реализация проекта в сфере АПК: выращивание зерновых и зернобобовых культур, разведение сельскохозяйственной птицы и другие направления.

Приняты решения, необходимые для эксплуатации объектов нефтепровода на территории Молоковского муниципального округа.