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НовостиОбщество7 июля 2023 11:40

В Тверской области за полгода выявлено восемь случаев бешенства

Два из них - у домашних собак
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области выявлено восемь случаев бешенства

В Тверской области выявлено восемь случаев бешенства

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Тверской испытательной лабораторией с начала 2023 года исследовано 34 пробы патологического материала от павших и вынужденно убитых животных, подозреваемых в заболевании бешенством.

Положительный результат был установлен в восьми случаях. Бешенство было зарегистрировано в Максатихинском, Торжокском, Калининском, Вышневолоцком, Кашинском, Бежецком, Пеновском и Рамешковском округах Тверской области.

Четыре случая бешенства установлены у енотовидных собак, два - у домашних собак, по одному случаю - у волка и хоря.

Сведения о каждом случае регистрации заболевания направлены в надзорные ведомства.