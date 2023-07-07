Дети, вывезенные из нелегального лагеря в Тверской области, находятся в безопасности

Нелегальный детский лагерь был обнаружен В деревне Соболево Фёдоровского сельского поселения Кимрского района. Фото: Прокуратура Тверской области.

Дети, находившиеся на отдыхе в обнаруженном в Тверской области нелегальном лагере, находятся в безопасности, сообщает региональное правительство.

Часть ребят родители уже забрали домой, остальные в сопровождении представителей правоохранительных органов и регионального Минобразования были доставлены в оздоровительный лагерь «Салют», где для них организовано проживание и питание.

По поручению губернатора Игоря Рудени ситуация находится на постоянном контроле Министерства образования и правоохранительных органов региона.

Напомним, нелегальный детский лагерь был обнаружен В деревне Соболево Фёдоровского сельского поселения Кимрского района.

«Было выявлено, что дети находятся в ситуации, небезопасной для жизни и здоровья. Здание, в котором они находились, не оснащено автоматической пожарной сигнализацией, не соблюдаются иные требования пожарной безопасности. Кроме того, в свободном доступе на кухне, были обнаружены антипсихотические препараты. В результате обследования объекта было принято решение, что дети там находиться не могут», – сообщает Министерство образования Тверской области.

Также сообщается, что что организатор незаконного лагеря в 2017 году уже привлекался к ответственности за подобное. Он был приговорён к 240 часам общественных работ.