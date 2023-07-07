Рыбу, зараженную паразитами, выловили в водоеме Тверской области

В водоеме Тверской области выловили зараженных паразитами окуней
Фото: Олег ЗИНЧЕНКО
Возбудители паразитарных болезней выявлены специалистами Тверской испытательной лаборатории в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.
На проверку был направлен окунь, выловленный в одном из водоемов Верхневолжья. В рыбе обнаружены возбудители диплостомоза и тетракотилеза.
- Обнаруженные нами возбудители паразитарных заболеваний опасности для здоровья человека не представляют, однако они существенно снижают продуктивность самих рыб, - отметил заведующий отделом серологии, паразитологии и лептоспироза Тверской испытательной лаборатории Олег Соколов.
Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора.