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НовостиОбщество7 июля 2023 10:18

Рыбу, зараженную паразитами, выловили в водоеме Тверской области

Проверку провели в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В водоеме Тверской области выловили зараженных паразитами окуней

В водоеме Тверской области выловили зараженных паразитами окуней

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Возбудители паразитарных болезней выявлены специалистами Тверской испытательной лаборатории в рамках государственного эпизоотологического мониторинга.

На проверку был направлен окунь, выловленный в одном из водоемов Верхневолжья. В рыбе обнаружены возбудители диплостомоза и тетракотилеза.

- Обнаруженные нами возбудители паразитарных заболеваний опасности для здоровья человека не представляют, однако они существенно снижают продуктивность самих рыб, - отметил заведующий отделом серологии, паразитологии и лептоспироза Тверской испытательной лаборатории Олег Соколов.

Полученные специалистами лаборатории результаты исследований были направлены в Управление Россельхознадзора.