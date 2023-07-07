В Тверской области на 17-летнего подростка упало спиленное дерево

Правоохранительные органы проводят проверку по факту ЧП Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Осташковским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту травмирования подростка.

ЧП произошло 6 июля в Пеновском округе. 17-летний подросток со знакомыми без оформления трудовых отношений и гражданско-правовых отношений расчищал земли от кустов и деревьев. Во время работ на несовершеннолетнего упало спиленное дерево. С тяжелой травмой головы пострадавшего доставили в больницу.

На место происшествия выезжали представители правоохранительных органов. Изъяты бензопилы и три спила с дерева.

Прокуратура Пеновского района контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за охрану труда и технику безопасности, а также ход и результаты процессуальной проверки. Также будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних.