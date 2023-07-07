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НовостиПроисшествия7 июля 2023 9:55

В Тверской области мужчина утонул в реке Селижаровка

Тело передано полиции
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Тело мужчины вытащили из воды и передали полиции

Тело мужчины вытащили из воды и передали полиции

Фото: Альберт БОЙКОВ

Сообщение о происшествии в акватории реки Селижаровка в деревне Нижние Котицы Осташковского городского округа поступило в ГУ МЧС России по Тверской области 7 июля.

На место выезжали: оперативная группа Осташковского пожарно-спасательного гарнизона, отделение ГИМС МЧС России Осташковского городского округа, сотрудники полиции и скорая медицинская помощь.

- Тело погибшего мужчины было доставлено на берег и передано сотрудникам полиции. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.