Жителя Твери мошенники обманули на 930 000 рублей

Мошенники обманули мужчну на 930 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Дистанционные мошенники обманули 54-летнего жителя Твери. Мужчина вступил в телефонный разговор с неизвестным, который представился сотрудником банка.

В разговоре звонивший убедил потерпевшего перевести накопления на безопасные счета. Мужчина в течение двух часов обналичивал деньги и перевел мошеннику 930 000 рублей.

Полицейским обманутый житель сообщил, что был нетрезв и потому не оценил все риски.

По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.