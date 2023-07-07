Жителя Твери мошенники обманули на 930 000 рублей

Мошенники обманули мужчну на 930 000 рублей
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Дистанционные мошенники обманули 54-летнего жителя Твери. Мужчина вступил в телефонный разговор с неизвестным, который представился сотрудником банка.
В разговоре звонивший убедил потерпевшего перевести накопления на безопасные счета. Мужчина в течение двух часов обналичивал деньги и перевел мошеннику 930 000 рублей.
Полицейским обманутый житель сообщил, что был нетрезв и потому не оценил все риски.
По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.