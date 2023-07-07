По требованию прокуратуры подрядчик устраняет провал грунта в Затверечье

Подрядчик устраняет нарушения по требованию прокуратуры Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратурой Заволжского района Твери проведена проверка по обращению местного жителя и установлено, что в рамках исполнения муниципального контракта по реконструкции нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста подрядчиком допущено разрушение дорожного покрытия на пересечении Литейного переулка и улицы Кутузова, а позже приняты меры по восстановлению благоустройства.

Однако в ходе эксплуатации автомобильной дороги образовался провал грунта над водоводом.

Прокуратурой руководителю организации внесено представление, в рамках гарантийного обслуживания начались работы по уплотнению нижних слоев грунта с устройством асфальтобетонного покрытия.

Устранение нарушений находится на контрол ведомства.