Генеральный директор компании ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл», вице-президент Ассоциации «Тверское объединение строителей» Захаров Сергей Валерьевич прошел в полуфинал III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли»

Генеральный директор компании ООО «Пальметто ТГМ Интернешнл», вице-президент Ассоциации «Тверское объединение строителей» Захаров Сергей Валерьевич

Конкурс проводится Всероссийским центром национальной строительной политики при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, а также профильных министерств и ведомств, отраслевых институтов, объединений и союзов.

В 2023 году в конкурсе приняли участие 12 027 человек из 70 регионов Российской Федерации. Из них 15 республик, 4 автономных округа, 8 краев, 41 область и 2 города как самостоятельный субъект РФ. Самое большое количество участников - из Москвы и МО, Санкт-Петербурга, ЯНАО, КНР, ДНР, Краснодарского края и Республики Татарстан. В этом году конкурс вышел на международный уровень. Впервые приняли участие представители Китайской Народной Республики, Республики Беларусь и Республики Казахстан.

Из более 12 тысяч участников в полуфинал прошли только 300 человек.

Очный финал (включающий в себя групповые и индивидуальные оценочные мероприятия, форсайт-сессии с участием ключевых лиц стройотрасли РФ) и торжественное награждение победителей III Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры строительной отрасли» традиционно пройдут в преддверии Дня строителя, с 10 по 13 августа, в Новосибирске, в Государственном концертном зале имени А.М. Каца.