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НовостиПроисшествия7 июля 2023 6:05

В Твери двое рабочих пострадали из-за воспламенения газового баллона

СК и прокуратура проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В результате ЧП пострадали двое рабочих Фото: прокуратура Тверской области

В результате ЧП пострадали двое рабочих Фото: прокуратура Тверской области

Московским межрайонным следственным отделом Твери СУ СК РФ по Тверской области проводится доследственная проверка по факту ЧП на предприятии.

Сообщается, что на территории ООО на крыше здания воспламенился газовый баллон. Пострадали двое рабочих, которые работали на договорных условиях. Их доставили в больницу.

На место выезжал прокурор Московского района.

Прокуратура района контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.