В Тверской области увеличена сумма сертификатов на покупку автомобилей для многодетных семей

В Тверской области изменилсь меры поддержки для многодетных семей Фото: Евгения ГУСЕВА

6 июля в прямом эфире на телеканалае "Россия 24" Тверь губернатор Тверской области Игорь Руденя рассказал об изменении меры поддержки для многодетных семей.

- Сегодня было принято решение на заседании правительства об увеличении финансирования по госпрограмме на покупку автотранспорта для многодетных семей, воспитывающих пять и более детей. Сумма сертификата увеличена до 1,5 млн рублей. Мера будет действовать с сентября 2023 года. Семьи смогут купить обновленный автомобиль "Лада Ларгус" или "УАЗ" повышенной проходимости. В ближайшее время будут приняты соответствующие нормативные документы. Те семьи, которые еще не обналичили полученные ранее сертификаты, смогут их обменять на новые, - отметил Игорь Руденя.