Дорогу в Старой Константиновке в Тверской области отремонтируют после завершения строительства Северного обхода

Игорь Руденя выступил в прямом эфире Фото: ПТО

6 июля на телеканале "Россия 24" Тверь губернатор Игорь Руденя выступил в прямом эфире. От телезрителя главе региона поступил вопрос о состоянии дороги в деревне Старая Константиновка.

Местный житель сообщил, что некогда спокойная дорога превратилась в транзит для тяжелых грузовиков, которые едут колоннами к месту строительства Северного обхода. Покрытие дороги разрушается, обочины разбиты, тротуаров нет, содается опасность для жителей.

- Проезд грузового транспорта действительно связан со строительством Северного обхода. Запуск участка запланирован на середину 2024 года. Единственный путь пока - через Старую Константиновку. В перспективе будет организован объезд населенных пунктов и съезд на трассу М-11, а дорога в Константиновке будет отремонтирована и останется в пользовании жителей, - пояснил Игорь Руденя.

То же самое коснется и других пострадавших от большегрузов участков дорог - это Бежецкое шоссе и улица Хромова.