Губернатор Игорь Руденя сообщил, что проблема с лекарственными препаратами для онкобольных в Тверской области решается

Игорь Руденя. Фото: ПТО

6 июля губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале "Россия 24" ответил на вопрос о льготном лекарственном обеспечении больных с онкологическими заболеваниями.

К главе региона обратилась руководитель Тверской областной общественной организации помощи женщинам с онкологическими заболеваниями "Всё в твоих руках" Екатерина Грабельникова, которая сообщила о проблемах с поставками препаратов для химиотерапии.

- Действительно, по четырём препаратам были выявлены проблемы: запаса оставалось не более чем на полмесяца. Сейчас в экстренном порядке заключаются договора, до конца следующей недели поставщики обещают стабилизировать запас. После этого планируем обеспечивать лекарствами в штатном режиме. Лично взял ситуацию на контроль, - ответил глава региона.