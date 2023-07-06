В Тверской области обнаружили нелегальный детский лагерь

Незаконный лагерь обнаружили в Кимрском районе. Фото: Прокуратура Тверской области

В деревне Соболево Фёдоровского сельского поселения Кимрского района Тверской области обнаружен несанкционированный детский лагерь.

На место оперативно выехали представители Министерства образования Тверской области, МЧС, Роспотребнадзора и правоохранительных органов.

По информации следственного управления СКР по Тверской области, лагерь был организован директором автономной некоммерческой организации «Центр народного образования». Деятельность по предоставлению услуг летнего отдыха детей осуществлялась без необходимых на то лицензий и разрешений.

В лагере нарушались санитарные нормы. Фото: Прокуратура Тверской области

Кроме того, в ходе проверки лагеря прокуратура выявила многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности.

«В июне текущего года судом деятельность организации летнего отдыха несовершеннолетних по вышеуказанному адресу признана незаконной, суд обязал директора Центра прекратить деятельность по организации летнего лагеря. Директор, не устранив выявленные судом нарушения, возобновил осуществление деятельности по организации летнего лагеря по предоставлению детского отдыха», - сообщает подробности региональное следственное управление СКР.

В правительстве Тверской области также сообщили, что в лагере отдыхали дети из соседних регионов. По поручению губернатора Игоря Рудени на месте работает межведомственная комиссия, которая решает вопросы обеспечения безопасного отъезда детей домой.

Лагерь располагался на территории деревни Соболево. Фото: СУ СКР по Тверской области.

Прокуратурой направлено в суд исковое заявление с требованием признать деятельность лагеря незаконной и закрыть лагерь. Как сообщают в надзорном ведомстве, в настоящее время судом вынесено определение о запрете деятельности лагеря.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).