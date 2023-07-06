Работы планируется провести на 20 объектах Фото: администрация Твери

В Твери продолжается ремонт тротуаров. Работы ведутся на шести объектах, ремонтируемых по закону о статусе Города воинской славы.

В Свободном переулке первый этап завершен, на втором этапе обустроен тротуар на участке от улицы Советской до дома №30 по Свободному переулку. На чётной стороне проспекта Победы выполняются работы по устройству основания из песка и щебня, на 50% на объекте выполнено устройство покрытия из брусчатки.

На нечётной стороне проспекта Чайковского завершено устройство основания из песка и щебня, установлен бортовой камень. Подготовительные работы проводятся по тротуару на набережной Афанасия Никитина (чётная сторона от памятника Афанасию Никитину до Артиллерийского переулка).

- Ещё по 14 объектам работы по ремонту тротуаров входят в общий объём дорожных работ на 2023-2024 годы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время работы ведутся на бульваре Радищева - подрядчиком производится выравнивание основания, где затем будет уложена брусчатка, - сообщили в администрации Твери.