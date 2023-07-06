МЧС предупреждает жителей Тверской области о ливнях, граде и грозе

В Тверской области ожидаются грозы и ливнем и градом Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупреждает жителей, что в период с 21:00 вечера 6 июля до 21:00 7 июля в регионе ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы с градом, усиление ветра при грозе 12-17 м/с.

В пятницу, 7 июля, воздух прогреется до +27 градусов. Ночью +10... +15 градусов.

Спасатели призывают жителей соблюдать правила безопасности и ограничить выход из зданий во время грозы и при усилении ветра. Будьте внимательны при управлении автотранспортом.