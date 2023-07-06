В Твери 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны Раисе Лебедевой

101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны Раисе Лебедевой Фото: ПТО

6 июля 101 год исполнился участнице Великой Отечественной войны Раисе Алексеевне Лебедевой. С днём рождения жительницу Твери поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Ваша биография - это яркий пример подвига медицинских сестер в годы Великой Отечественной войны, развития профессиональных традиций здравоохранения в мирное время. От лица жителей Тверской области благодарю Вас за стойкость и милосердие, преданность своему делу и Отечеству, - отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Раиса Алексеевна родилась в 1922 году в деревне Спирково Калининского района. Окончила Калининское медицинское училище. С 1939 по 1941 гг. трудилась медицинской сестрой в терапевтическом отделении городской больницы №1.

В первые месяцы войны рыла окопы в Селижаровском районе. В 1942-м вернулась в деревню Спирково.

До окончания Великой Отечественной войны работала медицинской сестрой в Сортировочном госпитале №2749, который перемещался из Калинина по городам, освобожденным от немецко-фашистских захватчиков.

В мирное время Раиса Алексеевна работала медицинской сестрой в Областной клинической больнице и Детской городской больнице Твери.

Награждена Орденом Отечественной войны II степени.