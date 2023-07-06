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НовостиПроисшествия6 июля 2023 14:44

Тяжелобольного ребенка доставили в Тверь на вертолете санавиации МЧС

Экипаж и врачи вылетали в Пеновскую ЦРБ
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Срочная помощь санавиации потребовалась ребенку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Срочная помощь санавиации потребовалась ребенку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

6 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку, находящемуся на лечении в Пеновской ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво. По прибытии на место врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.

Вертолет совершил посадку на площадке областной клинической больницы, ребенка доставили на лечение в ДОКБ на реанимобиле бригады скорой медицинской помощи.