Тяжелобольного ребенка доставили в Тверь на вертолете санавиации МЧС

Срочная помощь санавиации потребовалась ребенку Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

6 июля привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи ребенку, находящемуся на лечении в Пеновской ЦРБ.

Экипаж вертолёта Ка-32 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеёво. По прибытии на место врачи осмотрели пациента и приняли решение транспортировать его в Тверь.

Вертолет совершил посадку на площадке областной клинической больницы, ребенка доставили на лечение в ДОКБ на реанимобиле бригады скорой медицинской помощи.