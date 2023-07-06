В Тверской области определены получатели ежемесячной стипендии имени Лемешева

Бюст Сергея Яковлевича Лемешева, Народного артиста СССР, уроженца села Старое Князево, что недалеко от Твери. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Имена обладателей стипендии имени Лемешева назвали 6 июля на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Стипендия ежегодно присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, особо отличившимся в учёбе, а также лауреатам или дипломантам различных музыкальных фестивалей.

В 2023-2024 учебном году ежемесячную стипендию имени Сергея Яковлевича Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Владимир Седов и воспитанница детской музыкальной школы при Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского Варвара Лазуткина.

Размер ежемесячной стипендии для студентов составляет 5 тыс. рублей, а для учеников детской музыкальной школы – 3,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.