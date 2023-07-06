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НовостиОбщество6 июля 2023 14:46

В Тверской области определены получатели ежемесячной стипендии имени Лемешева

Стипендию получат студент тверского музыкального колледжа и ученица музыкальной школы
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Бюст Сергея Яковлевича Лемешева, Народного артиста СССР, уроженца села Старое Князево, что недалеко от Твери.

Бюст Сергея Яковлевича Лемешева, Народного артиста СССР, уроженца села Старое Князево, что недалеко от Твери.

Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Имена обладателей стипендии имени Лемешева назвали 6 июля на заседании правительства Тверской области, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

Стипендия ежегодно присуждаются талантливым учащимся музыкальных коллективов, школ и училищ от 10 до 25 лет, особо отличившимся в учёбе, а также лауреатам или дипломантам различных музыкальных фестивалей.

В 2023-2024 учебном году ежемесячную стипендию имени Сергея Яковлевича Лемешева будут получать студент Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского Владимир Седов и воспитанница детской музыкальной школы при Тверском музыкальном колледже имени Мусоргского Варвара Лазуткина.

Размер ежемесячной стипендии для студентов составляет 5 тыс. рублей, а для учеников детской музыкальной школы – 3,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба областного правительства.