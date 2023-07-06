В Тверской области дорожают сезонные продукты - капуста, картофель, огурцы

Вермишель, гречка, мука и рис тоже подорожали. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За неделю с 27 июня по 3 июля в магазинах Тверской области выросли в цене 25 наименований популярных продуктов питания из числа тех, цены на которые отслеживает Тверьстат.

Больше всех подорожали сезонные продукты - белокочанная капуста (+10,2%) и картофель (+5,1%).

Поднялись также цены на вермишель (+4,7%), яблоки (+3,7%), огурцы (+3%).

Меньше 2% прибавили в цене гречка, пшеничная мука, рис, консервы овощные для детского питания, стерилизованное молоко, маргарин, полукопчёная колбаса, сливочное масло.

Подешевели: свёкла (-4,3%), сосиски и сардельки (-3,5%), консервы фруктово-ягодные для детского питания (-2,4%), макароны (-2,7%).