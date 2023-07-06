Гребцов на байдарках и каноэ из Твери наградили 18-ю медалями на Чемпионате России-2023

Илья Первухин. Фото: Комитет по физической культуре и спорту Тверской области

На гребном канале «Москва» состоялся Чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из тридцати регионов.

За три дня соревнований гребцам из Тверской области присудили 18 медалей: четыре золотых, восемь серебряных и шесть бронзовых. Чемпионами страны стали мастер спорта международного класса Александр Сергеев, заслуженный мастер спорта и призер Олимпийских игр Илья Первухин, выигравший в гонке каноэ-одиночек на самой протяженной дистанции 5000 метров, и мастер спорта Иван Дмитриев в составе экипажа каноэ-двойки на 1000 метров.

«Блистательно выступили Дарья Харченко, Юлия Бабашинская, Эльвира Савенок, Ольга Перепичка, Павел Скрябин, Думитру Ротару, Дмитрий Авдеев и другие воспитанники тверской школы гребли», – сообщает комитет по физической культуре и спорту Тверской области.

По результатам Чемпионата России по гребле на байдарках и каноэ определят участников международных соревнований «Кубок Доброй Воли-2023».