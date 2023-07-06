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НовостиЗвезды6 июля 2023 12:27

Три спектакля Тверского ТЮЗа представят на театральных фестивалях России

События запланированы на осень
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Три спектакля Тверского ТЮЗа представят на театральных фестивалях России

Три спектакля Тверского ТЮЗа представят на театральных фестивалях России

Фото: Александр ЖМУЛИН

Осенью Тверской театр юного зрителя отправится сразу на несколько крупных театральных фестивалей России.

25 сентября моноспектакль «Головлев» (14+) представят на XXXIII Международном Волковском театральном фестивале в Ярославле. Спектакль поставлен по мотивам романа «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина режиссером Вероникой Вигг, в главной роли – Заслуженный артист РФ Александр Романов.

6 октября Тверской ТЮЗ едет со спектаклем «Пигмалион» (12+) в Москву на VI Большой Детский Фестиваль. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Бернарда Шоу режиссером Наталией Лапиной в октябре 2022 года.

11 октября спектакль Тверского ТЮЗа «Где здесь я?» (12+) едет в Воронеж на Всероссийский молодежный фестиваль документального театра Вербатимфест. Спектакль был создан режиссером Павлом Макаровым с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».