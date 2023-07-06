Три спектакля Тверского ТЮЗа представят на театральных фестивалях России Фото: Александр ЖМУЛИН

Осенью Тверской театр юного зрителя отправится сразу на несколько крупных театральных фестивалей России.

25 сентября моноспектакль «Головлев» (14+) представят на XXXIII Международном Волковском театральном фестивале в Ярославле. Спектакль поставлен по мотивам романа «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова-Щедрина режиссером Вероникой Вигг, в главной роли – Заслуженный артист РФ Александр Романов.

6 октября Тверской ТЮЗ едет со спектаклем «Пигмалион» (12+) в Москву на VI Большой Детский Фестиваль. Спектакль поставлен по одноименной пьесе Бернарда Шоу режиссером Наталией Лапиной в октябре 2022 года.

11 октября спектакль Тверского ТЮЗа «Где здесь я?» (12+) едет в Воронеж на Всероссийский молодежный фестиваль документального театра Вербатимфест. Спектакль был создан режиссером Павлом Макаровым с использованием гранта ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».