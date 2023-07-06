В Твери состоится праздничный концерт в День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности отмечается 8 июля Фото: Ольга ТРОФИМОВА

8 июля в Твери на Театральной площади состоится праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности (0+). Мероприятие начнется в 10:30.

Ключевым событием станет вручение общественной награды супружеским парам, которые прожили в браке более 25 лет - медали «За любовь и верность».

- Именно в семье от старшего поколения к младшему передаются уважение к труду, любовь к Родине, ответственность за ее судьбу. В крепких семьях растут счастливые дети, формируется основа уверенного будущего России, - считает губернатор Игорь Руденя.

На площадке будет организована тематическая фотозона, пройдут мастер-классы по плетению шнура на ромашке, ткачеству, изготовлению текстильных кукол. В шатре будут раздавать тематические открытки, на которых гости смогут написать пожелания участникам СВО.

Также, концерты пройдут в Горсаду, начало в 14:00, и Бобачевской роще в 13:00, городских ДК. Тематические викторины и мастер-классы проведут в библиотеках и досуговых центрах. На площадке перед Центральной городской библиотекой имени А.И. Герцена в 12:00 состоится праздничная акция "Дарите ромашки любимым!".