В Дагестане рассказали об особенностях сельского туризма в Тверской области

В Верхневолжье работает более 50 объектов сельского туризма Фото: ПТО

В Каспийске Республики Дагестан прошла всероссийская конференция по развитию сельского туризма. Мероприятие организовала Ассоциация туроператоров России.

- Тверская область представила проекты сельского туризма и поделилась практическим опытом развития сельских территорий через индустрию гостеприимства. Верхневолжье – один из самых динамичных регионов в Центральном федеральном округе по данному направлению, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Верхневолжье работает более 50 объектов сельского туризма. Это агрофермы, пасеки, сыроварни, кемпинги и глэмпинги, частные музеи и другие.