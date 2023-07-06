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НовостиТуризм6 июля 2023 11:37

В Дагестане рассказали об особенностях сельского туризма в Тверской области

В Каспийске прошла всероссийская конференция
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Верхневолжье работает более 50 объектов сельского туризма

В Верхневолжье работает более 50 объектов сельского туризма

Фото: ПТО

В Каспийске Республики Дагестан прошла всероссийская конференция по развитию сельского туризма. Мероприятие организовала Ассоциация туроператоров России.

- Тверская область представила проекты сельского туризма и поделилась практическим опытом развития сельских территорий через индустрию гостеприимства. Верхневолжье – один из самых динамичных регионов в Центральном федеральном округе по данному направлению, - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Верхневолжье работает более 50 объектов сельского туризма. Это агрофермы, пасеки, сыроварни, кемпинги и глэмпинги, частные музеи и другие.