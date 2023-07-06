Реализацию инвестпроектов обсудили на заседании правительства Тверской области

Игорь Руденя провел заседание регионального правительства Фото: ПТО

6 июля губернатор Игорь Руденя провел заседание правительства Тверской области. Участники рассмотрели ход реализации инвестиционных проектов на территории региона в 2023 году. - Тверская область в прошлом году вопреки санкционному давлению реализовала инвестиционных проектов в полтора раза больше, чем в 2021 году, а объем вложенных в них средств увеличился в четыре раза. Для нас реализация инвестпроектов - вклад в будущее страны и нашей территории. Это также важно с точки зрения демографии. Молодежи интересно трудоустраиваться на новые, современные рабочие места, созданные по результатам модернизации действующих или создания в регионе новых производств, - сказал Игорь Руденя. Сейчас в регионе реализуется и планируется к реализации свыше 80 инвестпроектов на сумму более 200 млрд рублей и с созданием более 24 тыс. рабочих мест.