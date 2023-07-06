Желающие могут присоединиться к онлайн-забегу «ПРОбегТверь2023» Фото: администрация Твери

С 3 по 13 июля все желающие могут присоединиться к открытому онлайн-забегу «ПРОбегТверь2023».

- Участникам необходимо пробежать дистанцию не менее 8880 метров, представить скриншот трека из любого бегового приложения. Скриншоты с указанием ФИО участника, даты рождения, контактного телефона, электронной почты и ссылки на трек (для проверки достоверности вашего результата) необходимо прислать с 3 по 13 июля на электронную почту: tver_run_lab@mail.ru, - сообщает администрация Твери.

Количество участников ограничено и составляет 80 человек. Принять участие могут жители старше 14 лет.

Подведение итогов состоится 14 июля. Торжественное награждение победителей и призеров соревнований состоится в день горда 16 июля на сцене в зоне отдыха на набережной Афанасия Никитина.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8-920-191-29-96, (4822) 36-16-92 (доб. 2323).