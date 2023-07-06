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НовостиПроисшествия6 июля 2023 8:33

Предпринимателя из Тверской области обманули в Интернете на 180 000 рублей

Мужчина лишился денег при покупке запчастей для экскаватора
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Мошенники обманули мужчину на 180 000 рублей

Мошенники обманули мужчину на 180 000 рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился предприниматель из Ржева и рассказал, что нашел в сети Интернет магазин по продаже запчастей и оставил заявку на приобретение двигателя для экскаватора. Мужчине позвонил менеджер, попросил предоплату и прислал договор поставки с реквизитами для оплаты. Заявитель перевел 180 000 рублей, но товар так и не получил.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника.

По статье "Мошенничество" возбуждено и расследуется уголовное дело.