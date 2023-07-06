Предпринимателя из Тверской области обманули в Интернете на 180 000 рублей

Мошенники обманули мужчину на 180 000 рублей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию обратился предприниматель из Ржева и рассказал, что нашел в сети Интернет магазин по продаже запчастей и оставил заявку на приобретение двигателя для экскаватора. Мужчине позвонил менеджер, попросил предоплату и прислал договор поставки с реквизитами для оплаты. Заявитель перевел 180 000 рублей, но товар так и не получил.

Потерпевший понял, что стал жертвой мошенника.

По статье "Мошенничество" возбуждено и расследуется уголовное дело.