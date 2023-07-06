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НовостиОбщество6 июля 2023 6:43

Прокуратура выявила небезопасные детские площадки в Тверской области

После проверки нарушения устранили
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Нарушения на площадках устранили после проверки

Нарушения на площадках устранили после проверки

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлено, что на детской игровой площадкена улице лейтенанта Ильина в селе Лесное деревянный забор вокруг игровой зоны сломан и раскидан, информационная табличка отсутствует.

На площадке в деревне Застровье неисправна карусель. Графики проведения осмотров площадок в администрации округа отсутствуют.

Главе администрации внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.