Прокуратура выявила небезопасные детские площадки в Тверской области

Нарушения на площадках устранили после проверки Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Прокуратурой Лесного района в ходе проверки установлено, что на детской игровой площадкена улице лейтенанта Ильина в селе Лесное деревянный забор вокруг игровой зоны сломан и раскидан, информационная табличка отсутствует.

На площадке в деревне Застровье неисправна карусель. Графики проведения осмотров площадок в администрации округа отсутствуют.

Главе администрации внесено представление, выявленные нарушения устранены, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.