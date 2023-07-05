Сумку с кольцом украли из припаркованной машины жителя Твери

Подозреваемого в краже из машины задержала полиция Фото: Виктория ТУШКОВА

В дежурную часть полиции обратился 24-летний житель Твери и сообщил о краже имущества из автомобиля. Молодой человек отлучился в торговый центр, а когда вернулся, заметил, что из салона похитили сумку с золотым кольцом. Злоумышленник поверидл замок на водительской двери.

В ходе розыска полицейские задержали и доставили в полицию местного жителя, 1969 года рождения, подозреваемого в краже.

По статье "Кража" на него завели уголовное дело.

- По версии сотрудников уголовного розыска, фигурант может быть причастен ещё к двум аналогичным кражам, - сообщили в УМВД России по Тверской области.