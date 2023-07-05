В Твери устанавливают новые умные светофоры

До конца лета модернизируют 25 светофоров Фото: администрация Твери

В Твери продолжают устанавливать умные светофоры в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

12 обектов уже задействованы в работу в центре города. В 2023 году работы продолжаются.

- До конца лета планируется модернизировать и включить в единую сеть 25 светофорных объектов. 11 из них буду оборудованы петлевыми детекторами, что позволит значительно расширить возможности комплексного регулирования дорожного движения в городе, - сообщили в администрации Твери.

- «Умные светофоры» расположены на основных перекрестках магистральных дорог, – рассказали в департаменте дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери. - В настоящее время модернизируются светофорные объекты на улице Вагжанова и Московском шоссе, далее работы продолжатся на проспектах Калинина, Ленина и Николая Корыткова.

Всего к 2024 году планируется ввести в эксплуатацию более 60 умных светофоров на всех основных магистралях Твери.