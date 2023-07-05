По алиментам мужчина задолжал 700 000 рублей Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Твери задолжал по алиментам 700 000 рублей и стал фигурантом уголовного дела.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый ранее привлекался к административной ответственности. На протяжении шести месяцев мужчина не платил алименты на содержание двух несовершеннолетних детей и задолжал 700 000 рублей.

Суд отправил мужчину на исправительные работы сроком на четыре месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.