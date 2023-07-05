Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 июля 2023 17:59

Житель Твери задолжал по алиментам 700 000 рублей

Его отправили на исправительные работы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
По алиментам мужчина задолжал 700 000 рублей

По алиментам мужчина задолжал 700 000 рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

Житель Твери задолжал по алиментам 700 000 рублей и стал фигурантом уголовного дела.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый ранее привлекался к административной ответственности. На протяжении шести месяцев мужчина не платил алименты на содержание двух несовершеннолетних детей и задолжал 700 000 рублей.

Суд отправил мужчину на исправительные работы сроком на четыре месяца с удержанием 5% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.