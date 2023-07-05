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НовостиОбщество5 июля 2023 15:56

Около 500 выпускников медколледжей Тверской области пополнят число работников здравоохранения региона

Некоторые выпускники планируют продолжить учёбу - в медуниверситете
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Почти 80% всех выпускников медколледжей планируют работать в учреждениях здравоохранения области.

Почти 80% всех выпускников медколледжей планируют работать в учреждениях здравоохранения области.

Фото: Александр МИЛКУС

Сегодня, 5 июля, в Твери вручали дипломы выпускникам Тверского медицинского колледжа. Колледжа в этом году окончили 309 студентов. Еще 340 окончили медколледжи в Ржеве, Бежецке, Вышнем Волочке, Кашине и Кимрах.

Почти 80% всех выпускников планируют работать в учреждениях здравоохранения области, сообщает правительство Тверской области. Часть выпускников планирует учиться дальше, получать высшее образование.

31 выпускник продолжит обучение в Тверском государственном медицинском университете в рамках нового межведомственного проекта, который реализуют Минздрав региона совместно с ТГМУ. Он предполагает поступление выпускников колледжа не через ЕГЭ, а по внутреннему экзамену.