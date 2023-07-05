В Кашинском округе лесовозы разбили дорогу до деревни

Прокуратура выявила нарушения при содержании дороги Фото: Ольга Крыльцова

Кашинской межрайонной прокуратурой установлено, что грунтовая автомобильная дорога до деревни Апраксино стала непригодной для проезда легковых автомобилей.

- Под воздействием колес грузовых транспортных средств (лесовозов) образовались колеи глубиной 7-9,5 см, а также проломы и просадки дорожного покрытия. Проезд легкового автомобильного транспорта стал фактически невозможен, - говорится в сообщении.

Прокурором главе городского округа внесено представление, автодорога приведена в надлежащее состояние.