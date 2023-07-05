Жителя Тверской области подозревают в незаконном хранении и изготовлении оружия

Сигнальные и холостые пистолеты мужчина переделывал под боевые Фото: УМВД России по Тверской области

Сотрудники полиции в доме 54-летнего жителя Зубцова обнаружили и изъяли сигнальный пистолет, охолощенный пистолет системы Макарова, три изготовленных кустарным способом пистолетных патрона калибра 10х24 мм, восемь строительных и один охотничий патрон.

Экспертиза показала, пистолет-ракетница оснащен двумя самодельными металлическими вставками, позволяющими вести стрельбу строительными патронами двух разных калибров. Изъятые патроны являются самодельными, и семь из них пригодны для стрельбы.

- Полицейские установили, что охолощенный пистолет Макарова мужчина приобрел через интернет, внес в него конструктивные изменения, переделав под стрельбу боевыми патронами, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

В отношении подозреваемого возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 222 УК РФ и части 1 статьи 223 УК РФ. За незаконное хранение и изготовление оружия мужчине грозит до шести лет лишения свободы.